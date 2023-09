Due ciclisti caduti in un dirupo. Salvati dai vigili del fuoco

Firenze, 16 settembre 2023 – Due interventi per altrettanti infortuni capitati questa mattina a dei ciclisti. In entrambi i casi è stato necessario il supporto dei vigili del fuoco. Intorno alle 11 i pompieri del distaccamento di Fi-Ovest sono intervenuti comune di Scandicci, nella zona del parco di Poggio Valicaia nei pressi del lago di San Zanobi.

Hanno recuperato e trasportato l’uomo, caduto in zona impervia, al veicolo sanitario per il successivo trasporto in ospedale.

Poco dopo i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti in località Campestri, per il soccorso di un ciclista che si è infortunato in zona impervia, recuperato con l'elisoccorso Pegaso.