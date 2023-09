Ciclista cade durante un’escursione in Mugello. Interviene il soccorso alpino

Mugello (Firenze), 16 settembre 2023 – Stava facendo un’escursione in mountain bike in compagnia di amici, ma la sua gita si è conclusa nel peggiore dei modi. E’ stato necessario l’intervento del soccorso alpino e speleologico della Toscana per soccorrere un biker infortunato in Mugello, a Vicchio. L'uomo (60 anni circa, del comune di Dicomano) stava facendo un'uscita con un gruppo di amici quando è caduto procurandosi traumi agli arti superiori.

L'attivazione è arrivata dal Tco, tecnico di centrale operativa del soccorso alpino, in turno presso la Centrale 118 Pistoia-Empoli. Sul posto è intervenuta una squadra della stazione Monte Falterona insieme all'elisoccorso Pegaso 1 e ai vigili del fuoco.

L'infortunato è stato raggiunto, stabilizzato dal personale medico del 118, e in seguito trasportato a spalla dai tecnici a terra fino allo spiazzo dove attendeva l'elicottero. Una volta a bordo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze.