Due anni della scuola '42 Firenze': 27 studenti hanno completato il percorso

Firenze, 8 ottobre 2024 – La scuola di coding '42 Firenze' fa un primo bilancio dei suoi due anni all'Innovation Center di Fondazione Cr Firenze. Sono 27 i ragazzi che hanno terminato il percorso e tutti hanno trovato lavoro come programmatori entro sei mesi. Dal 2022, il 20% degli iscritti al processo di selezione è riuscito a superare il primo test online, con oltre 700 candidati che sono arrivati all’ultima fase di selezione: una sessione di coding in presenza chiamata “Piscine”. Di questi, 372 studenti sono stati ammessi al percorso formativo “Common Core”. La ìscuola 42', si legge in una nota, si distingue per il suo approccio pratico e collaborativo, che pone l’accento sul premiare motivazione e potenziale, sviluppando competenze trasversali e capacità di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici.

Le competenze che 42 Firenze coltiva sono esattamente quelle che le aziende richiederanno maggiormente nei prossimi anni: pensiero creativo, capacità analitiche, cultura tecnologica, curiosità, formazione continua, flessibilità e agilità. In un mondo in cui le intelligenze artificiali e l’automazione sostituiscono sempre più i lavori tradizionali, 42 Firenze Luiss by FCRF forma i suoi studenti affinché acquisiscano le competenze e il mindset per essere dalla parte di chi crea queste tecnologie, anziché subirne le conseguenze. Il modello educativo di 42 è fondato su quattro pilastri fondamentali: inclusività, etica, eccellenza e tecnologia. La scuola è accessibile a tutti, senza alcuna discriminazione di background socio-culturale, e promuove un ambiente dove la collaborazione è più importante della competizione. Il 15% del corpo studentesco è composto da ragazze, un dato significativo per un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.