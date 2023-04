A Firenze arrivano i droni della polizia municipale

Firenze, 11 aprile 2023 - La polizia municipale di Firenze vara l'uso dei droni. Ad annunciarlo il sindaco di Firenze Dario Nardella nel giorno della presentazione del nuovo comandante della polizia municipale di Firenze Francesco Passaretti. Quello dei droni, ha spiegato Nardella, "è un progetto del 2023, noi abbiamo già un protocollo firmato con Enac per sperimentare l'utilizzo di droni sul territorio. Come ha detto il comandante saranno utilizzati in ambiti molto circoscritti, non è il Grande fratello sulla città. Stiamo parlando di interventi mirati che riguardano il controllo del territorio come hanno già fatto in altre città, come Bergamo. Lo faremo per garantire la legalità nel pieno rispetto delle regole che ci sono e della privacy". I droni saranno utilizzati per la verifica di eventuali infrazioni sull'edilizia e per la rilevazione dei sinistri stradali.

Niccolò Gramigni