Droni per le consegne in montagna. L’idea vincente dei baby manager

Usare il drone per consegnare materiali in aree remote e inaccessibili: è l’idea imprenditoriale sviluppata da un gruppo di studenti dell’istituto superiore "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo, che con il progetto "Buddydrone" hanno vinto il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Mugello 2024. La giuria di esperti del percorso di innovazione imprenditoriale EYE Ethics & Young Entrepreneurs, ha scelto il progetto presentato da Dario Baroni, Carlvin Andrei Carino, Zahra Hakimi, Samuele Trigona e Roxelle Villanueva, tutti studenti tra i 16 e i 17 anni del liceo mugellano. Con "EYE -Ethics & Young Entrepreneurs", percorso di educazione imprenditoriale etica organizzato da Artes Lab insieme al "Giotto Ulivi", con il supporto del Comune di Borgo San Lorenzo, di Confindustria Toscana Centro e Costa e del Banco Fiorentino e di Fondazione CR Firenze, gli studenti hanno ottenuto la possibilità di approfondire la loro idea attraverso una rete di professionisti e imprenditori. Con l’utilizzo dei droni, spiegano i giovanissimi aspiranti imprenditori, guidati dal pof. Marco Baroncini, sarà possibile effettuare consegne nelle zone rurali dove i normali servizi di delivery basati su app non arrivano. Inoltre ipotizzano di lavorare con organizzazioni no profit locali per effettuare consegne di generi di prima necessità e medicinali in caso di calamità e di zone inagibili coi mezzi tradizionali.

Il progetto Buddydrone è stato giudicato il più originale da una giuria di esperti composta tra gli altri da Elena Bacci, Manager Drogherie e Alimentari, Massimo Ferrati, Vicepresidente di Confindustria Mugello Valdisieve e co-founder di K-Array; Giacomo Martini Manager Metalplus, Gemma Pasquali, proprietaria Hotel Villa Campestri. La premiazione si è tenuta nella sede mugellana di Confindustria.

Paolo Guidotti