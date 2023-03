‘Drogheria e Alimentari’ annuncia dieci licenziamenti: è sciopero

Stamani è sciopero a "Drogheria e Alimentari" di Scarperia e San Piero, azienda di proprietà della multinazionale McCormick. Nei giorni scorsi, durante un incontro tra azienda e sindacati, i dirigenti, affiancati da un rappresentante di Confindustria, hanno "comunicato la perdita di una commessa di sei milioni di pezzi con Eurospin, decretando la chiusura del turno di notte e la perdita di circa dieci posti di lavoro".

Ne ha dato notizia l’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato di Firenze che ha proclamato una giornata di sciopero per oggi, con articolazioni orarie in base ai turni. E indetto – con l’adesione anche della Cgil – un presidio di protesta. "Ci siamo subito dichiarati contrari e preoccupati per la decisione – spiega Giuseppe Frisoli dell’Usb –, giustificata con il fatto che ormai era una produzione a rimessa, e che a perdere il posto erano lavoratori interinali con contratto a termine e due addetti a tempo indeterminato". Il sindacato e la Rsu dello stabilimento lo ribadiscono: "Certe dichiarazioni sono inaccettabili", e hanno chiesto "piani industriali strutturali che garantissero il futuro dello stabilimento e dei lavoratori, ma la risposta è stata molto vaga: hanno parlato di generici progetti per il futuro non ancora approvati. Inoltre Confindustria ha parlato della perdita di questi posti di lavoro come un evento naturale già preventivato dal fatto che si tratta di contratti a termine".

Paolo Guidotti