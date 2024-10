"Droga e furti in aumento, ce la metteremo tutta"

"Vogliamo che la gente si senta sicura e dare un segno tangibile della nostra presenza sul territorio". Non usa mezzi termini il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Luigi De Simone.

Comandante, che tipo di intervento avete pianificato?

"Abbiamo programmato dei controlli straordinari interforze. I carabinieri gireranno in pattuglie, a piedi e in auto con il supporto dei reparti speciali dell’Arma. Abbiamo coinvolto, infatti, i Nas e l’ispettorato del lavoro per il controllo degli esercizi commerciali. Compatibilmente con le condizioni meteo, avremo poi il supporto del nucleo elicotteri per la videosorveglianza dall’alto, ma anche del nucleo cinofili e degli artificieri. Lavoreremo su una doppia zona nell’arco di una settimana per poi spostarci in una delle altre individuate come le più sensibili". Non si tratterà, dunque, di servizi estemporanei?

"Assolutamente no. Saranno svolti su base settimanale. Iniziamo su questo quadrante della città, da via Palazzuolo, Maso Finiguerra e San Jacopino. Il servizio verrà ripetuto giornalmente per tutta questa settimana. La programmazione dei controlli sarà assicurata nell’arco delle 24 ore, con la maggior concentrazione di forze per singoli turni di servizio".

Qui chi delinque spesso è un "volto noto alle forze di polizia".

"Spesso ci imbattiamo in persone con precedenti penali, come senza fissa dimora che vivono di espedienti. Vengono soprattutto da paesi extra europei ma non mancano italiani".

Tanti sono anche tossicodipendenti?

"L’incidenza di spaccio e consumo di droga è elevato. Abbiamo dei servizi mirati per combattere la compravendita di sostanze stupefacenti ma anche per frenare i furti sulle autovetture, i danneggiamenti. Ce la metteremo tutta".

Ross.Cont.