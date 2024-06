In fuga dai carabinieri, getta la droga dentro un centro estivo pieno di bambini. Arrestato

Firenze, 22 giugno 2024 – Ha tentato di disfarsi della droga gettandola in un’area che ospita un centro estivo per bambini minori di 10 anni, ma è stato individuato, raggiunto e arrestato. Il protagonista della vicenda è un 18enne di origine tunisina.

L’uomo era insieme ad altri due compagni quando è stato notato in atteggiamento sospetto dai carabinieri del nucleo radiomobile. Di lì la fuga dei tre giovani che hanno abbandonato su un tavolo una ventina di grammi di cocaina, una cui buona parte già suddivisa in dosi. Insieme alla sostanza stupefacente, i tre hanno abbandonato il materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga.

I carabinieri hanno inseguito e raggiunto uno dei tre che, nella sua fuga in direzione dei giardini di Bellariva, ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina, rimaste nella sua disponibilità, lanciandole in un'area dedicata ad ospitare un centro estivo per bambini minori dei dieci anni, spiegano gli investigatori in una nota.

Bloccato l'uomo, i militari si sono prioritariamente preoccupati della salvaguardia dei bambini: interrotta l'attività ricreativa di quest'ultimi, con la collaborazione del personale addetto e del giardiniere dell'area verde, prontamente accorso su richiesta dei militari, hanno ispezionato il settore interessato spiegando ai piccoli che si trattava di 'veleno', oltre ad accertare che nessuno dei circa 100 minori presenti si fosse inavvertitamente appropriato o avesse ingerito qualcosa. Il 18enne è stato arrestato.