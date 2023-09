Droga, alto volume e malori L’altra faccia della festa techno

FIRENZE

Musica, non sempre apprezzata nelle zone residenziali limitrofe, droga e malori. L’altra faccia del “Decibel on Air“, concertone techno di domenica all’Osmannoro: pagine e pagine dei mattinali delle forze dell’ordine, impegnate, sul fronte dell’ordine pubblico, a garantire lo svolgimento in sicurezza, in tutti i sensi, della manifestazione a cui hanno partecipato migliaia di giovani. In totale, sono state sequestrate oltre trecento dosi di droga di vario tipo (cocaina, eroina, anfetamina), quattro arresti (di cui tre per detenzione di stupefacenti), tantissime denunce. Più un centinaio di interventi del 118 in soccorso di persone che avevano abusato di alcol o altro.

Per resistenza, è stato invece arrestato dalla polizia un soggetto marocchino di 30 anni che, dopo aver molestato i presenti, si è scagliato sugli agenti che lo stavano identificando. Un operatore è rimasto leggermente contuso. All’arrestato è stato inoltre trovato addosso un coltello da cucina e un paio di cesoie appuntite per il possesso ingiustificato delle quali è stato denunciato, così come per la ricettazione di due computer portatili che, secondo i primi accertamenti, risulterebbero essere stati portati via da un’azienda sanitaria romagnola.

Per droga, sono finiti in manette un 27enne albanese (fermato dai carabinieri della compagnia di Signa), un 30enne marocchino, e un 20enne di Tivoli.

Il primo è stato trovato in possesso di 63 dosi di eroina, 18 di cocaina e 34 di ketamina, 55 grammi in totale. Il secondo, è stato controllato dagli agenti dei commissariati di Sesto e San Giovanni e trovato in possesso di 63 dosi di anfetamina e 30 di cocaina.

Sempre gli agenti del commissariato di Sesto Fiorentino hanno trovato addosso al 20enne laziale 8 dosi di hashish, 27 di cocaina, 20 di eroina e 46 di altre sostanze. Il giovane, individuato nell’area bagni, avrebbe anche tentato la fuga liberandosi dello scomodo carico, successivamente recuperato dalla polizia.

Denunciati infine per lo stesso reato, in considerazione di alcuni fattori tra i quali naturalmente il quantitativo posseduto, una donna e un uomo,rispettivamente di 34 e 32 anni, nonché un 29enne originario di Santo Domingo, tutti e tre sorpresi con al seguito alcune dosi di cocaina, Mdma e hashish.

In campo anche la guardia di finanza, che nel corso dei propri servizi ha segnalato 15 persone (14 di nazionalità italiana) sorprese con piccoli quantitativi di stupefacente per uso personale. Una 16esima è stata invece denunciata dai militari per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento dei cani antdroga ha permesso il sequestro di una trentina di grammi di droghe tra cocaina, ketamina, hashish e marijuana, oltre a 20 spinelli già confezionati e pronti all’uso. Sui social, tante le proteste per la musica, avvertita soprattutto in zona Rifredi.

ste.bro.