Dragon Boat per tutti con la celebre Arno Cup

Torna il fine settimana dedicato alle competizioni di dragon boat a Firenze che tutti gli anni, nel mese di ottobre, richiama atleti e appassionati della disciplina per le due competizioni dedicate alla specialità. Nelle scorse edizioni delle due manifestazioni organizzate dalla Canottieri Comunali Firenze, sono stati oltre 200 gli atleti, provenienti da società sportive di tutta Italia, che si sono sfidati a colpi di pagaia sul tratto d’Arno davanti a tantissimi spettatori tra appassionati e non. Oggi è la volta della nota edizione della gara corporate “Memorial Marianna”, gara di velocità sulla distanza di 200 metri per equipaggi standard boat da un minimo di 16 a un massimo di 20 vogatori, con almeno sei donne in equipaggio. Domani invece torna la celebre “Arno Cup”, con la formula delle due distanze di gara.