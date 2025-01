Doppio furto a Viareggio, uno in un'azienda nautica

Viareggio (Lucca), 1 gennaio 2025 – Doppio furto nella notte di San Silvestro a Viareggio (Lucca). In Darsena è stata presa di mira, in via Coppino, la ditta Tomei Nautica Service. I ladri hanno rubato il registratore di cassa intorno alle 4 in un'area che non è nuova a episodi di criminalità. Sul posto è intervenuta la polizia.

Un altro furto è stato messo a segno anche in un'abitazione da dove i ladri hanno rubato orologi di pregio e denaro. Anche su questo episodio sono in corso indagini con l'ausilio delle immagini eventualmente riprese dalle telecamere in zona.