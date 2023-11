Doppio corteo. Ecco i percorsi e le zone calde

Venerdì nero per la circolazione. Per quanto riguarda la manifestazione dei sindacati, il concentramento è previsto in piazza Indipendenza con partenza del corteo alle 8.45 sul percorso via XXVII Aprile, via degli Arazzieri, piazza San Marco, via Cavour, via della Dogana, via La Pira, via Micheli, via Capponi e arrivo in piazza Santissima Annunziata.

Il corteo degli studenti partirà invece alle 9.30 da piazza San Lorenzo e proseguirà su Canto dei Nelli, via del Giglio, via dei Banchi, piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, via Maggio, via dei Michelozzi e arrivo in piazza Santo Spirito.