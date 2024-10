Doppio appuntamento al museo . Ora Badia a Settimo aspetta i turisti

Una due giorni di alto livello al museo di Badia a Settimo. L’evento è promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. L’appuntamento è il 23-24 novembre prossimi, ma le prenotazioni, visto il ridotto numero di partecipanti per turno sono già aperte. Saranno quattro le visite in tutto, due per giorno alle 16 e alle 17 al museo del Gamps di Scandicci. "La Soprintendenza – ha detto il presidente del Gamps, Simone Casati (nella foto) – nell’ambito del Piano di valorizzazione del patrimonio 2024, promosso dal Ministero della Cultura, ha avviato numerosi progetti di valorizzazione e promozione dei luoghi di interesse culturale. Tra queste sono previste due visite guidate alla nostra esposizione".

Dopo una breve introduzione sulla collezione mineralogica, la visita sarà incentrata sui reperti paleontologici che costituiscono una ricca testimonianza della vita nei mari del Pliocene (un periodo geologico tra 5,3 e circa 2,6 milioni di anni fa). I reperti comprendono una vasta collezione di molluschi, denti di squalo, pesci e mammiferi marini, tra cui una balenottera di quasi 11 metri di lunghezza e risalente a circa 3,2 milioni di anni fa, diversi delfini e sirenii. Nelle due occasioni i visitatori saranno guidati dal Funzionario della Soprintendenza, il Paleontologo Michelangelo Bisconti. Prenotazione obbligatoria al numero 338 2504468.