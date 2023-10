Doppia tragedia in strada. Morti marito e moglie

di Leonardo Bartoletti

Anche la moglie Maresca non ce l’ha fatta. Ha raggiunto quasi subito il marito, Morando Landini, perdendo anche lei la vita in un tragico incidente nella zona di Brescia. I due erano di Dicomano, dove vivevano. Lui, in paese, lo conoscevano tutti. Non come Morando, nome con cui era ufficialmente iscritto all’anagrafe.

Moreno, 76 anni, era invece l’appellativo comune con il quale era inquadrato da chiunque. Una figura nota, quella di Landini, che per anni ha lavorato come dipendente comunale.

E che ha sempre avuto una passione sfrenata per la caccia. Levatacce, ritrovi con gli amici, compiacimento per una battuta andata particolarmente bene o per prede delle quali vantarsi. La caccia, per Moreno, è stata costantemente al centro della vita, tanto da divenire anche responsabile della locale sezione dell’Arci caccia.

Ora sono in tanti in paese a piangere Moreno e Maresca. A partire dal sindaco, Stefano Passiatore, che non ha fatto mancare parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia a nome della comunità che il primo cittadino rappresenta. La coppia era nel bresciano perchè da quelle parti vivono alcuni parenti.

La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale 668, a causa - presumibilmente - di un doppio impatto che ha visto protagonista l’auto dove viaggiavano i coniugi di Dicomano. La dinamica di quanto avvenuto è ancora in fase di ricostruzione per capire con esattezza la dinamica. Ma secondo una prima ipotesi, la macchina del Landini e della moglie - una Suzuki che andava in direzione Manerbio - potrebbe prima essere venuta in contatto con un’altra vettura, finita poi fuori strada. Quindi, in un secondo momento, aver impattato frontalmente con un furgone. Uno schianto immediatamente fatale per l’uomo, che ha perso la vita sul colpo. La moglie, invece, è deceduta poche ore dopo nell’ospedale di Brescia. Nonostante i soccorritori abbiano fatto di tutto per estrarla con cura dalle lamiere accartocciate dell’auto e trasferirla velocemente al pronto soccorso. Troppe e troppo gravi le ferite e le fratture riportate nell’incidente.

Una tragedia che ha lasciato attonita la gente di Dicomano. Dove, da oggi, si dovrà fare a meno di una persona impegnata e conosciuta, da sempre apprezzata per il suo carattere e la sua socialità e della sua amata moglie.