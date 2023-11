Firenze, doppia manifestazione e possibili disagi

Firenze, 16 novembre 2023 - Domani venerdì 17 novembre sono in programma due manifestazioni con cortei promosse dai sindacati Cgil e Uil e dai movimenti studenteschi contro i provvedimenti del governo. Le due iniziative interesseranno il centro storico e sono possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. Per quanto riguarda la manifestazione dei sindacati, il concentramento dei partecipanti è previsto in piazza Indipendenza con partenza del corteo alle 8.45 sul percorso via XXVII Aprile, via degli Arazzieri, piazza San Marco, via Cavour, via della Dogana, via La Pira, via Micheli, via Capponi e arrivo in piazza Santissima Annunziata. Il corteo degli studenti partirà invece alle 9.30 da piazza San Lorenzo e proseguirà su Canto dei Nelli, via del Giglio, via dei Banchi, piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, via Maggio, via dei Michelozzi e arrivo in piazza Santo Spirito. Nell’ambito della mobilitazione di Cgil e Uil è previsto anche lo sciopero dei mezzi pubblici che nella provincia di Firenze avrà orario 9-13 ma nel rispetto delle fasce di garanzia il servizio riprenderà alle 12.30. Per il servizio urbano di Firenze è previsto un ulteriore sciopero indetto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa nella fascia oraria 17-21. Per info: at-bus.it/sciopero Per quanto riguarda il servizio tramviario lo sciopero interesserà la fascia oraria 9.30-13.