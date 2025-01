Dopo un breve stop tornano tutti attivi gli ecocentri Alia

Dopo lo stop di qualche ora per problemi tecnici nel pomeriggio di lunedì del punto di raccolta di Burchio, sono tornati tutti attivi gli ecocentri di Alia Multiutility spa. Da ora il conferimento dei rifiuti è possibile 6 giorni su 7 allo Stecco e al Burchio per Figline e Incisa e all’ecocentro di Reggello. Qui sono conferibili i rifiuti che per dimensioni, tipo o quantità non possono essere raccolti con il servizio porta a porta attivo nel Valdarno fiorentino. Possono accedervi anche i residenti in altri Comuni serviti da Alia. Allo Stecco (via Norcenni) è inoltre attivo lo sportello per chiedere informazioni, ritirare e riconsegnare le attrezzature per la raccolta differenziata, prenotare il servizio di ritiro ingombranti a domicilio ed effettuare segnalazioni. L’ecocentro di Reggello si trova nell’area artigianale del Poderino.