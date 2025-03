Donne in tram, sondaggio choc. Una su 10 è stata palpeggiata: "I vestiti? Non siamo libere"

di Lavinia Beni

Donne che hanno paura di essere aggredite anche nei luoghi pubblici: alle fermate della tramvia e all’interno dei vagoni, di notte e di giorno. Secondo un’indagine condotta dal Centro Antiviolenza Artemisia su un campione di 253 soggetti femminili, quasi il 25% riferisce di essere stata vittima di molestie verbali, il 10% di palpeggiamenti e il 3,5% di forme di esibizionismo. Dopo aver raccolto questi dati allarmanti, Artemisia insieme a Gest, al Comune , al Comune di Scandicci e con la collaborazione della Scuola fiorentina di Comics ha costruito una sorta di manuale, una guida con informazioni pratiche e consigli su come reagire a episodi di violenza, sia nei casi in cui si fosse vittima sia qualora si fosse testimone di molestie.

La brochure, consultabile in formato pdf e scaricabile inquadrando il QR Code posto sui cartelloni alle fermate della tramvia e sui cartoncini all’interno dei vagoni, è stata presentata ieri mattina durante l’incontro per annunciare la campagna ’One Two Free: insieme, per il diritto a viaggiare senza molestie’.

Il campione si basa su 359 persone, di cui 253 donne e 106 uomini. I focus group sono stati organizzati dalle operatrici di Artemisia (psicologhe, educatrici e psicoterapeute) lungo tutto il 2024. Racconta Elodie Migliorini, responsabile dell’area prevenzione di Artemisia: "sono stati coinvolti gli autisti della tramvia di Gest, le ragazze delle squadre di pallavolo Savino Del Bene e di Stella Rossa, i dipendenti di Richemont e il parlamento toscano degli studenti, che comprende tutte le scuole superiori". Altri dati importanti che sono emersi, consultabili all’interno della guida, riguardano l’orario in cui le donne si sentono maggiormente a proprio agio sulla tramvia. Solo il 15% del campione femminile ha dichiarato di non aver paura a viaggiare da sola dopo le otto di sera.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, invece, più della metà delle intervistate ha fatto notare che non sceglie liberamente l’outfit da indossare, che si sente condizionata nella scelta degli abiti e nel modo di vestire e quindi, presumibilmente, sceglie di coprirsi di più. Benedetta Albanese, assessora alle Pari opportunità, ha dichiarato che "lo spazio pubblico comprende anche il luogo che si ha sui mezzi di trasporto. Ognuno deve avere la libertà e il diritto di potersi muovere". Mentre Valentina Ferri, responsabile marketing e comunicazione di Gest, ha raccontato: "Volevamo comprendere il fenomeno da vicino, per questo abbiamo intervistato i passeggeri e coinvolto le aziende del territorio". L’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio ha sottolineato che "la tramvia è usata da 40 milioni di persone ogni anno. Stiamo collaborando col nuovo questore per potenziare i controlli". Mentre l’assessora alle Pari opportunità di Scandicci Federica Pacini ha parlato della funzione del tram: "Vogliamo offrire aiuto concreto".