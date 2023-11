Donne in campo a Casellina. Obiettivo: aiutare gli alluvionati

Hanno scelto di andare in campo lo stesso nonostante il maltempo. Perché a vincere fosse la solidarietà e il divertimento. Si è tenuta regolarmente la partita goliardica di calcio femminile organizzata da un gruppo di ragazze che non aveva mai calcato prima il campo, ma ha deciso di mettere in piedi un evento in collaborazione con il Casellina calcio per sostenere gli alluvionati di Campi Bisenzio. Aurora Margheri e Giada Pisani, questo il nome delle organizzatrici, si sono decise a organizzare una sorta di ‘revenge match’ contro compagni e fidanzati. Molti di loro sono calciatori che militano nei campionati dilettanti e sono spesso impegnati tra allenamenti e partite. L’iniziativa, nata appunto in tono scherzoso, è stata accolta dal presidente del Casellina, Giovanni Bellosi che l’ha abbinata alla solidarietà, decidendo di destinare l’incasso alle associazioni di volontariato di Campi Bisenzio. "Abbiamo raccolto 420 euro – ha detto Bellosi – e li devolveremo completamente; voglio ringraziare il pubblico che ha preso parte alla nostra iniziativa nonostante la pioggia battente, e soprattutto le ragazze che eroicamente hanno deciso di giocare comunque. Non importa chi ha vinto, ieri sera ha vinto il nostro amato sport, e ha vinto anche la solidarietà. Non voglio lasciare queste ragazze, che sono state encomiabili. Mi piacerebbe dare un senso e una continuità a questa iniziativa di beneficenza. Vedremo cosa potremo fare tutti insieme".