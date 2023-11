Donne e violenza. Incontro all’Auser

"Solo un uomo debole usa violenza alle donne per illudersi di essere forte": è il titolo dell’ incontro di Auser in programma domani alle 10 nella sede di via Pasolini. L’incontro si svolge in occasione della giornata contro la violenza sulle donne con lo slogan #educhiamoalrispetto. All’evento partecipano: Diana Correale responsabile Pari Opportunità, Basanieri responsabile Pari Opportunità Regione Toscana, Renato Campinoti vice presidente Auser Toscana. Conclusioni a cura di Brambilla vice presidente Nazionale.