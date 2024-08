La sorellanza per le donne di successo

“La lamentela è figlia della pigrizia, è un alibi per lasciare cose e situazioni così come sono". Una sorta di elogio della rinuncia. Da qui il passo è breve: rimanere immobili, impaludati in un tempo sospeso, è un attimo. La pagina Instagram @donnedisuccesso, ideata da Carmela De Crescenzo, è adrenalinica: un vero e proprio condensato di consigli, input, per motivare le donne a trovare il coraggio di fare quei cambiamenti che, molto spesso, terrorizzano e tendono a mantenere una situazione cristallizzata. Una community di donne per le donne che aiuta ad avanzare nella carriera e nella vita. Come? Dandosi forza l’una con l’altra attraverso il confronto delle proprie esperienze professionali e umane. La mission di Carmela De Crescenzo non è solo ispirare le donne a ottenere di più dal proprio lavoro ma, incoraggiarle a non mollare "perché tutte possiamo cadere, ma tutte ci possiamo rialzare più forti di prima, pronte ad affrontare nuove sfide". Del resto, se il piano ‘A’ fallisce ci sono tutte le altre lettere dell’alfabeto.

