Donna scomparsa a Sesto ritrovata a Cesena: “In stato confusionale, ma sta bene”

Sesto Fiorentino (Firenze), 8 dicembre 2024 – E’ stata ritrovata a Cesena la signora di 90 anni che nella giornata di ieri, 7 dicembre, era scomparsa da Sesto Fiorentino. A comunicare la notizia è stata la Prefettura di Firenze, che oggi aveva attivato il piano di ricerche, diramando la notizia della scomparsa e diffondendo anche una sua foto.

"La donna, pur in stato confusionale, è apparsa in buone condizioni di salute - spiega sempre la Prefettura -. Gli agenti l'hanno immediatamente trasportata al locale ospedale per gli accertamenti del caso, dove è stata raggiunta dai familiari. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura nell'ambito della pianificazione provinciale, hanno visto la collaborazione delle forze di polizia, del comando provinciale dei vigili del fuoco, della polizia municipale di Cesena, dei servizi di protezione civile della Città metropolitana e del volontariato di protezione civile. La Prefettura esprime il proprio ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti per il lavoro sinergico e l'efficacia dimostrata nell'individuare e assistere la signora".