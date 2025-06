Bettoni nuovo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II

Firenze, 20 giugno 2025 - Damiano Bettoni è il nuovo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. Già Segretario Generale delle Acli nazionali e Direttore Generale del Patronato Acli e con una lunga carriera nelle istituzioni, per i prossimi cinque anni sarà alla guida dell'ente fondato nel 2007 da Mons. Luciano Giovannetti e impegnato in progetti di cooperazione internazionale dalla Terra Santa al Libano, dal Medio Oriente alla Giordania, ma anche in Italia con l’accoglienza dei profughi e progetti per la disabilità. Attualmente opera in 17 Paesi, con più di 60 progetti realizzati e oltre 20 mila persone aiutate direttamente ogni anno. Vicepresidente della Fondazione Giovanni Paolo II è stato confermato Mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto. Gli è stata affidata la delega al piano strategico. Altri due i consiglieri confermati rispetto al CDA uscente: padre Ibrahim Faltas, francescano, vicario della Custodia di Terra Santa, confermato anche rappresentante della Fondazione proprio in Terra Santa; Piero Giunti, attuale sindaco di Reggello, avrà le deleghe per lo sviluppo dei rapporti della Fondazione con altre realtà. Tre i nuovi consiglieri; Susanna Benucci ottiene le deleghe all’amministrazione e al patrimonio; Giuseppe (Pino) Gulia, è delegato all’accoglienza e alla progettazione; Marcello Ralli, ha la responsabilità di segreteria e dei rapporti con Odc e Odv. Il presidente Bettoni mantiene per sé le deleghe a rapporti istituzionali, comunicazione e fundraising, organizzazione, personale e risorse umane. Rinnovati anche gli organi di garanzia e controllo: all’organo di controllo c’è Marina Montaldi, nome di rilievo nel terzo settore nonché Componente esperto del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Lorenzo Crocini è stato chiamato all’organo di vigilanza; la Pwc quale società di revisione. Il nuovo CDA si è riunito ieri nella sede a Firenze della Fondazione Giovanni Paolo II. Collegato da remoto padre Faltas: l’attuale situazione in Terra Santa non gli ha permesso né fisicamente né per il suo impegno attivo sul territorio di lasciare Gerusalemme. Il primo impegno pubblico dei membri del CDA e del nuovo presidente sarà il 28 giugno al Convento di Fiesole (FI) per la presentazione del bilancio sociale 2024 e per confrontarsi con dipendenti, collaboratori, amici, sostenitori e stakeholders sul futuro della Fondazione.