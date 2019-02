Firenze, 6 febbraio 2019 - Sette medici risultano indagati per la morte di una paziente di 54 anni deceduta il 22 gennaio scorso in una casa di cura, dove era degente per la riabilitazione dopo un intervento chirurgico all'apparato intestinale cui era stata sottoposta all'ospedale fiorentino di Careggi.

I medici sono indagati in un'inchiesta per omicidio colposo condotta dal sostituto Beatrice Giunti della procura di Firenze. Sono i professionisti che hanno seguito la paziente sia all'ospedale di Careggi, sia nella casa di cura privata convenzionata di Firenze dove la 54enne ha proseguito la degenza per il decorso post operatorio.

Il pm Giunti ha conferito l'incarico ai consulenti medici legali per l'autopsia. Nel fascicolo sono già raccolte le cartelle cliniche. L'inchiesta è partita da una denuncia della famiglia all'autorità giudiziaria.