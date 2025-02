Cade in Arno, paura per una donna salvata dai vigili del fuoco

Pontassieve (Firenze), 10 febbraio 2025 – Paura per una donna di 85 anni a Pontassieve, in località Le Sieci. L’anziana, probabilmente a causa di una caduta accidentale, era finita in Arno, ma è stata salvata dai vigili del fuoco del comando di Firenze.

Il fatto è accaduto in Via Aretina, sull’argine fiume in corrispondenza del parcheggio del centro commerciale. La donna è stata raggiunta e recuperata dalla squadra di terra e affidata al personale sanitario per la verifica delle condizioni di salute. Inviati sul posto il nucleo sommozzatori il gommone e allertato Drago l’elicottero del reparto volo di Arezzo fatti entrambi rientrare per cessate esigenze.

La donna di 85 anni dopo il controllo sanitario è stata accompagnata a casa da un persona di fiducia.