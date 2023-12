Donazione di sangue a Natale

Un dono speciale in occasione del Natale. Si terrà infatti proprio la mattina del 25 dicembre l’appuntamento col gruppo Fratres Giuseppe Nesi per la donazione di sangue. "Organizzeremo la giornata per la donazione di sangue proprio a Natale – spiegano – perché vogliamo offrire una testimonianza e vivere questa festività accanto ai fratelli e alle sorelle che sono malati. Vogliamo dire loro "Ti sono accanto, ti offro il mio dono". Siamo vicini anche ai bambini nati prematuri per dare certezza e speranza a loro e ai loro genitori".

L’appuntamento verrà ripetuto il 6 gennaio. Per tutte le informazioni è possibile contattare il gruppo donatori di sangue Fratres Giuseppe Nesi al 339.7652996.