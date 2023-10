Donazione di 144mila euro a Firenze: aiuti a bambini, famiglie e anziani

Una donazione di 144mila euro destinata a sostenere tre importanti progetti promossi e realizzati dalla Fondazione Casa Marta, dalla Fondazione Tommassino Bacciotti e dall’Associazione Pane Quotidiano Firenze. A scendere in campo al fianco delle tre realtà fiorentine è la Fondazione Fiorenzo Fratini, da sempre impegnata con il proprio lavoro di raccolta fondi a supportare tutte quelle iniziative volte ad aiutare bambini, famiglie ed anziani che vivono situazioni di difficoltà. La presentazione dei tre progetti si è svolta a Palazzo Vecchio alla presenza di Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Sara Funaro, assessora al Welfare, con Giovanna Cammi Fratini, presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini, Benedetta Fantugini Cappelli, presidente della Fondazione Casa Marta, Paolo Bacciotti, presidente della Fondazione Tommasino Bacciotti e Luigi Maria Pernice, presidente dell’associazione Pane Quotidiano Firenze. "Ogni anno scegliamo con cura i traguardi da raggiungere attraverso la nostra raccolta fondi - sottolinea Giovanna Cammi Fratini, presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini -. Il nostro ringraziamento più grande va a tutti i nostri sostenitori, sempre più numerosi". I 144mila euro raccolti sono stati così ripartiti: 80mila euro a Benedetta Cappelli Fantugini per la Fondazione Casa Marta; 44mila euro a Paolo Bacciotti per la Fondazione Tommasino Bacciotti; 20mila euro a Luigi Maria Pernice per l’associazione Pane Quotidiano.

Rossella Conte