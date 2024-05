Don Patriciello alle giornate della legalità

Tutto pronto per l’edizione 2024 del Festival della Legalità, oggi e domani organizzato dall’associazione ’Il gomitolo perduto’. E c’è grande attesa per l’arrivo, domani pomeriggio, del parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, costretto a vivere sotto scorta. Il Festival si aprirà alla sede dell’Us Affrico con un ricordo della strage di Capaci cui seguirà un incontro su ’Giovani, sport e criminalità ricordando Giovanni Falcone’, protagonisti atleti e atlete della Polisportiva Affrico. Partecipano: Antonietta Fiorillo magistrato, Mimma Dardano per ’Il gomitolo perduto’, Amelia Vetrone presidente de ’Il gomitolo perduto’ e Valeria Pisacchi presidente della Polisportiva Affrico. Seguirà la cena della legalità. La giornata di domani si apre con un talk su ’Donne e sport’, alle 16 in via delle Vecchie carceri, cui parteciperanno alcune atlete che racconteranno le proprie storie. Seguirà, alle 18.45, il talk ’Dal disagio giovanile alla criminalità’ al Caffè Letterario Le Murate, con don Maurizio Patriciello, Costantino Capuano già questore di Siena, Salvatore Calleri presidente della Fondazione Caponnetto, modera Mimma Dardano.