’Don Milani profeta disobbediente’. Il libro omaggio al Priore

Un evento speciale dedicato al ‘priore di Barbiana", questo pomeriggio alle 17, nella sede della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze dove è in programma la presentazione del libro "Don Milani Vita di un Profeta disobbediente" di Mario Lancisi.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Impruneta e intitolato "L’attualità di Don Lorenzo oggi", rappresenta un’importante opportunità di riflessione sul lascito educativo e sociale del sacerdote, figura emblematica dell’impegno civico e della lotta per i diritti dei più svantaggiati. Durante l’iniziativa, in particolare, verranno esplorati i temi dell’educazione inclusiva e della disobbedienza civile, in relazione alle sfide contemporanee.

Interverranno l’autore Mario Lancisi, il Magistrato Beniamino Deidda e il Segretario Regionale SPI CGIL Alessio Gramolati. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per ulteriori informazioni e per confermare la propria presenza, è possibile contattare la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze all’indirizzo mail [email protected].