Don Milani ieri e oggi Un festival di 27 eventi nell’Estate Fiorentina

di Giovanni Ballerini

"Don Lorenzo Milani non è un santino da mettere nel pantheon di maniera di una Repubblica stanca, come noi siamo, ma una figura che si pone all’incrocio almeno di grandi temi, come la scuola e il lavoro, ma anche della concezione del potere e delle famiglie". Ha ribadito la lungimiranza della lezione di Don Milani (di cui il 27 maggio si commemora il centenario della nascita) la presidente della Commissione cultura e istruzione del Consiglio regionale della Toscana Cristina Giachi nel corso della presentazione del progetto speciale dell’Estate Fiorentina I Care Don Milani 100 dei Chille de la Balanza, che dal 2 giugno al 15 agosto prevede una serie di eventi a San Salvi, alla BiblioteCaNova e biblioteca Luzi.

L’auspicio è attualizzare la figura, i linguaggi del priore di Barbiana, mettendo al centro il suo rapporto con i cittadini e la Costituzione. Da non perdere l’ anteprima di domenica 28 maggio alle 18, con l’incontro coordinato da Federico Ruozzi e Sandra Gesualdi, a cui farà seguito la prima assoluta della nuova edizione della produzione teatrale (che verrà replicata dal 27 al 29 giugno) "I care. Lettera a una professoressa". di e con Claudio Ascoli, con Sissi Abbondanza e Monica Fabbri, le musiche di Alessio Rinaldi, i video di Francesco Ritondale, le luci e il suono di Teresa Palminiello e Francesco Lascialfari. A seguire una live performance di pittura di Renzo Francabandiera. "Nel programma abbiamo dato spazio agli allievi di Don Milani e ad altri che hanno lavorato con lui – spiega Ascoli -. Ma valutiamo anche la contemporaneità della sua lezione con lo scrittore Eraldo Affinati e il professor Ludovico Arte il 2 giugno alle 18, contemporaneamente invitiamo tutti a dipingere manifesti che affiggeremo per la città".

L’idea di ricostruire la comunità dal basso, nel segno di Don Milani, ha dato luogo a un festival ricco di spunti, con 27 eventi, che poi avranno seguito nell’Estate a San Salvi di Chille de La Balanza. Fra gli altri eventi da segnalare c’è domenica 25 giugno la presentazione della nuova edizione del libro "Ho disegnato Lettera a una professoressa, di signoraB (Monica Fabbri) edizioni La conchiglia di Santiago. "Questa rassegna è un’occasione per far conoscere ai giovani una figura straordinaria che considerava la conoscenza, la cultura tramiti per essere consapevoli e quindi liberi - spiega la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini –. Da vedere assolutamente i film ’Don Milani’ di Ivan Angeli, che vide le partecipazioni, nel ruolo di se stessi, di Giorgio La Pira e padre Balducci. Nonché ’Barbiana ’65’ di Alessandro D’Alesssandro".