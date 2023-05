Domenico, non vedente, e Anna, autistica, avranno una casa

Finalmente sta per terminare il lungo calvario della coppia fiorentina di disabili disoccupati che per un errore informatico del lettore vocale per ipovedenti erano precipitati nella graduatoria per le case popolari. A Domenico, padre separato con una figlia quasi cieco, e la compagna Anna, autistica, (nomi fittizi) seppur rimangano in attesa Erp, dopo il nostro articolo, è stato accettato l’inserimento nella graduatoria per l’emergenza abitativa la cui domanda presentata il 12 febbraio si era impantanata nei meandri della burocrazia.

"La cosa grave è che c’è voluto il question time portato dal collga Massimo Sabatini in Palazzo Vecchio e un’uscita sul giornale per risolvere – commenta la consigliera di Quartiere 3 Barbara Nannucci della Lega, che ha aiutato la coppia in questa lunga battaglia – Se ci sono variazioni all’interno dei servizi sociali, una cui parte va alla Società della Salute e ci sono dei rallentamenti in questa fase di passaggio, ciò non toglie che l’aministrazione avrebbe dovuto rispondere entro i 45 giorni previsti, non mesi dopo".

"Ieri abbiamo saputo che avremo la casa – esulta Domenico – L’unico rammarico, è che probabilmente non daranno la camera mia figlia in affido condiviso, aspetta da una vita. Spero lo prendano in considerazione".

C.C