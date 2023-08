Domenica speciale sul monte Gazzaro Dopodomani, domenica, il cardinale Simoni presiederà la messa di fine agosto ai piedi della Croce sul Monte Gazzaro, teatro di duri combattimenti nella Seconda Guerra Mondiale. Una preghiera per la pace nel mondo, in ricordo dei martiri viventi come il cardinale, sopravvissuto alle persecuzioni in odio alla fede.