Docufilm su Maffei, la “prima” agli Assi

Firenze, 8 febbraio 2024 – Protagonista brillante e sfortunato delle Olimpiadi del 1936 (quando arrivò quarto per un centimetro nel salto in lungo) Arturo Maffei è un grande personaggio dello sport azzurro. Maffei è il protagonista del documentario “A un centimetro dal sogno“, realizzato da Roberto Davide Papini per “La Nazione” con riprese e montaggio di Michele Coppini. Il documentario verrà presentato (con ingresso libero) domani, 9 febbraio, alle 11,30, nella Sala di Consiglio della società Assi Giglio Rosso (viale Michelangiolo, 64) .

Interverranno Franco Ascani, docente universitario e manager sportivo, attuale presidente della Ficts (la Federazione Internazionale per il Cinema e la Televisione Sportiva, la cui attività è riconosciuta dal CIO, il Comitato olimpico internazionale) e membro del CIO); Franco Cervellati, direttore del Centro Studi Assi Giglio Rosso e storico sportivo; Roberto Davide Papini, giornalista professionista della redazione web della “Nazione” e realizzatore dell’opera.

In occasione delle Olimpiadi del 1936 (quelle segnate dai trionfi di Jesse Owens), Maffei stabilisce il nuovo record italiano con 7.73 che resiste fino al 1968 quando è battuto dal 7.91 di Giuseppe Gentile.

Il viareggino Maffei, “nato“ sportivamente come portiere a Sesto Fiorentino e poi passato alla Fiorentina, scopre il suo vero talento nel salto in lungo e diventa uno dei simboli della Giglio Rosso, gloriosa società di atletica leggera.

Nel documentario, tecnici, dirigenti, giornalisti, storici, il presidente della Fidal, Stefano Mei, e la figlia del protagonista, Gloria, raccontano quelle Olimpiadi brillanti, ma anche sfortunate per Maffei arrivato, appunto, a un centimetro dal podio.

Il documentario ha vinto il premio speciale della giuria “Venicepromex Award” al Festival Sport Movies & TV. Il riconoscimento è stato assegnato l’11 novembre scorso a Milano da FICTS – la Federazione Internazionale per il Cinema e la Televisione Sportiva, la cui attività è riconosciuta dal CIO.