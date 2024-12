Dlf Firenze, scuola di talenti. Esordienti in splendida evidenza

Il Dlf Firenze, unica realtà calcistica del Quartiere 1, ha ripreso la sua attività stagionale con ottimi risultati in tutte le categorie della Scuola calcio. Questi successi organizzativi e tecnici confermano la buona qualità della società e dei tesserati. Oltre a primeggiare in alcuni tornei di inizio stagione, il club di via Paisiello ha partecipato di recente al Torneo Scouting organizzato dalla Fiorentina allo stadio di Montemurlo.

In attesa della ristrutturazione del campo, prevista nella prossima estate, il Dlf Firenze svolge l’attività sotto la direzione di Gianni Pagani (con alle spalle il Consiglio direttivo) che ricopre anche la carica di responsabile Scuola calcio e allenatore degli Esordienti. Queste le 5 squadre dello storico sodalizio: Esordienti 2012/13, Pulcini 2014 misti, Pulcini 2015, Primi Calci 2017 e Piccoli Amici 2018/19. Oltre a Gianni Pagani e agli esperti Alberto Mengoni, Stefano Sessi e Alfredo Col, i quadri tecnici sono composti da giovani e bravi istruttori quali Vieri Pagani, Alessandro Iusi, Cristian Bleta, Matteo Torregrossa, con Massimiliano Innocenti e Massimo Daboit agli impianti e alla segreteria.

Dopo il successo di partecipazione e pubblico dei tornei di settembre, la società ha organizzato una serie di tornei natalizi: sabato 14 dicembre per i Piccoli Amici, lunedì 6 gennaio per Primi Calci 2016/17, sabato 11 gennaio per i Pulcini 2014/15. Dopo i campionati federali primaverili, verranno organizzati dal DLF i classici Trofei Pieri, Pacini, Collini e Testini, da anni appuntamento tradizionale dell’ estate calcistica giovanile a Firenze e i Camp 2025, che hanno riscosso lo scorso anno un grande successo.

Questa la rosa giocatori degli Esordienti 2012/13 del DLF Firenze: Niccolò Guidi, Nathan Manalang, Ethan Manalang, Maxim Pischak, Lapo Cavini, Francesco Di Paola, Lorenzo Gianassi, Matteo Gianassi, Niccolò Piccinotti, Ernesto Bevacqua, Marco Petraroli, Stefano Sow, Derrick Gadio, Reion Zenely. Allenatore: Gianni Pagani. Dirigente: Tommaso Gianassi.

Francesco Querusti