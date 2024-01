Diventare genitori. I corsi per imparare il lavoro più difficile

La biblioteca Ragionieri con la Sds e varie associazioni organizza un ciclo di nove incontri (uno per ogni mese di attesa di una nuova vita) per preparare i futuri genitori o i neogenitori alla sfide e ai temi legati alla crescita del bambino, dalla nascita fino ai sei anni di età. Sarà articolato in due parti: la prima da gennaio a maggio (cinque incontri) parlando di allattamento, svezzamento, sonno e linguaggio. La seconda invece sarà da settembre fino a fine anno. L’incontro inaugurale oggi alle 18 sarà dedicato alla lettura nei primi anni di vita con Lucia Caldini e gli operatori di "Nati per leggere". "Questo ciclo di incontri rappresenta un’assoluta novità – sottolinea l’assessore alle politiche educative Sara Martini -, pensato per chi sta per diventare genitore o lo è da poco diventato, apprestandosi così ad affrontare quei primi anni di vita in cui si creano nel bambino le relazioni di cura e affettive che saranno la base per tutta la sua vita. Guidati da esperti, affronteremo tanti temi da punti di vista differenti".