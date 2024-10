Diventa virale sul web la truffa dell’anello. Raffica di segnalazioni dei cittadini sui social. Uomo finge ritrovamento per poi tentare la vendita

La truffa dell’anello corre via web. In questi giorni sono diverse le segnalazioni arrivate via social di un uomo in azione nel centro città. L’approccio è piuttosto semplice, si avvicina alla possibile vittima da raggirare, racconta di aver appena trovato in terra un anello d’oro e di non essere interessato a tenerlo. "Quanto è disposto a darmi per averlo?", la domanda successiva. In genere le persone a quel punto si allontanano. Ma qualcuno che rischia di caderci sicuramente c’è. L’allerta è diventata virale sui gruppi social di Scandicci, in diversi cittadini hanno anche informato i carabinieri. Non è l’unica modalità con la quale i malintenzionati tentano il raggiro. Nelle scorse settimane era stato segnalato un uomo alla guida di uno scooter grigio che metteva in atto la truffa dello specchietto. Affiancatosi a una vettura, dava un colpo allo specchietto con la mano dicendo di essere stato urtato. Il conducente di un’auto avrebbe discusso con l’uomo mettendolo in fuga alla parola 112.