Distribuzione giornali nei piccoli centri toscani: intervento di Marco Niccolai per evitare disservizi

Distribuzione dei giornali nei piccoli centri della Toscana: per evitare interruzioni interviene il presidente della commissione Aree Interne. Marco Niccolai (Pd), dopo aver ascoltato in un’audizione i sindaci di Pomarance, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina, ha inviato una lettera di distributori di giornali che, nei giorni scorsi, avevano annunciato di voler interrompere il servizio, dal 10 aprile, in alcune zone lontane dai grandi centri. "Dopo aver ascoltato in audizione alcuni dei sindaci della Val di Cecina e la loro forte preoccupazione in merito alla notizia di un imminente disservizio – ha scritto Niccolai alle aziende - sono a chiedere di voler considerare una sospensione del vostro intendimento di interrompere la distribuzione, al fine di ricercare possibili alternative. La Commissione condivide la profonda preoccupazione espressa dai sindaci e a voi illustrata anche con nota trasmessa l’11 marzo dalle stesse amministrazioni, alla quale pare non sia stato dato riscontro".

Non è la prima volta che emerge il problema delle edicole nei piccoli centri. Proprio per aiutarle era stato votato, nei mesi scorsi, anche uno specifico documento. Partito come emendamento alla legge sulla ’Toscana Diffusa’ e presentato dal capogruppo di FdI Vittorio Fantozzi, con la consigliera Sandra Bianchini (sempre Fdi), l’atto era stato poi trasformato in un ordine del giorno e votato all’unanimità. Prevede sostegni a edicole e cartolerie ma anche, in assenza di alternative, l’installazione di distributori automatici.

Lisa Ciardi