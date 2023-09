Dispersione scolastica. Esperti a Palazzo Strozzi

"Un Paese due scuole. La dispersione scolastica in Italia" è il titolo del convegno organizzato dal Centro per l’Umanesimo Contemporaneo che si terrà domani dalle 10 alle 14 all’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, che ha sede a Palazzo Strozzi in piazza Strozzi 1. Aprono i lavori Michele Ciliberto, presidente dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e Alfonso Musci del Centro per l’Umanesimo Contemporaneo. La prima sessione, alle 10,15, vedrà protagonisti il direttore generale Svimez Luca Bianchi, la presidente di Indire Cristina Grieco, il direttore generale Fondazione con il Sud Marco Imperiale e il direttore generale Fondazione CR Firenze Gabriele Gori. Alle 12 nella seconda sessione ci saranno gli interventi di Marco Rossi Doria presidente di ’Con i bambini’, del presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e dei sindaci di Firenze e Napoli, Dario Nardella e Gaetano Manfredi.