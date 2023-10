Disostruzione pediatrica. Aperte le iscrizioni per i corsi all’Humanitas

Disostruzione pediatrica e adulti, aperte le iscrizioni al corso dell’Humanitas di Scandicci. Il corso è gratuito e aperto a volontari e cittadini. Sono manovre salvavita, che nella vita di tutti i giorni possono risultare non solo utili, ma anche necessarie. L’associazione è impegnata da tempo per la formazione non solo di chi presta servizio in ambulanza, ma anche della cittadinanza. Per iscriversi chiamare 0557363900.