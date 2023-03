Disco verde del Coni al restyling dello stadio Franchi

Avanti tutta per lo stadio. Il restyling del Franchi ha ottenuto anche l’ultimo parere positivo del Coni. "Il disco verde è arrivato con la Conferenza dei servizi per la fase finale di progettazione dello stadio Franchi - conferma il sindaco Nardella – E’ una gran bella notizia, ringrazio anche il Coni".

I passaggi non sono finiti, ma il cammino è a buon punto: "Adesso tutti gli attori coinvolti nella procedura hanno dato l’ok - ha proseguito il sindaco - e dobbiamo ora chiudere le procedure di affidamento dei lavori. Lunedì prossimo darò qualche notizia anche sulla gara per quanto riguarda lo stadio, ma direi che mai come in questa occasione sullo stadio la strada è aperta, e ci sono tutte le condizioni per arrivare in fondo".