Disagi e danni in strada dopo i lavori. Monta la protesta: "È inaccettabile"

A Chiesanuova persiste una grave situazione di degrado. È quanto sottolinea la consigliera comunale di opposizione, l’ex candidata sindaco, Benedetta Venezia. "Sono tornata a denunciare lo stato della viabilità e dei parcheggi nella frazione di Chiesanuova dopo essere stata contattata da alcuni cittadini per lo stato di degrado e di abbandono della frazione", spiega Venezia. I cittadini hanno evidenziato che "a seguito della messa in opera della fibra ottica, le strade sono state danneggiate, sia quelle pubbliche che quelle private" e hanno anche riferito "che la ditta appaltatrice da novembre non è più tornata per sistemare le strade. L’asfaltatura risulta non essere completata e le parti asfaltate sono indecorose per un paese civilizzato".

Tanto per fare qualche esempio "il parcheggio è impraticabile e in via Brunelleschi si sono creati avalli e le persone rischiano di cadervi". Questo "con responsabilità gravi per il Comune", commenta la consigliera. Inoltre, spiegano sempre i cittadini, "la ditta ha cementato in alcuni punti anche i bordi privati dei giardini" e questo ha fatto morire le piante e creato danni. Ecco perché, spiega Venezia "molti cittadini hanno allertato, un paio di mesi fa, i vigili perché fossero effettuati i relativi controlli. Ma la risposta che si sono sentiti dare è che tutto era regolare". Per Venezia, quindi, "è inaccettabile il mancato controllo da parte del Comune e l’abbandono del cittadino a se stesso, oltre al fatto che è vergognosa la situazione con il rischio per i cittadini". Il Comune, interpellato, ha detto che "alla interrogazione sarà data risposta nella sede istituzionale del consiglio comunale, come richiede il suo ruolo stesso di consigliera". Andrea Settefonti