Disabili Al mare contro i pregiudizi. Il documentario sui ’Sassi turchini’

La speciale casa-vacanze Sassi Turchini ha compiuto 10 anni. Una realtà importante realizzata dalla buon volontà del Gruppo Elba di Bagno a Ripoli, associazione fondata alla fine degli anni ‘70 da don Andrea Faberi per dare anche ai più fragili la possibilità di trascorrere due settimane all’anno al mare. Una sfida ai pregiudizi, ma anche al turismo tradizionale, totalmente vinta anche contro chi pensava fosse impossibile nel cuore dell’arcipelago toscano creare una realtà dedicata al turismo sociale e accessibile. In questo speciale compleanno, "Sassi turchini" diventa un film-documentario: l’estate scorsa la regista Sofia Milanno con la Edera Rivista ha immortalato la straordinaria normalità di una vacanza speciale. Ne è nata un’opera che unisce volti e voci di chi ha fatto la storia del Gruppo Elba e delle sue vacanze solidali dagli anni ‘70 fino alla nascita dei Sassi Turchini e di chi oggi permette realizzare tutto questo, tra vacanzieri, accompagnatori e volontari. Il film sarà presentato per la prima volta sabato 13 all’antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli con ingresso su invito. L’iniziativa si aprirà con la presentazione del progetto, i saluti del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e gli interventi di don Andrea Faberi del Gruppo Elba e di Edera. Poi il documentario resterà visibile su Youtube. "Il 13 gennaio – dice don Faberi – riuniremo volontari e amici che da 50 anni sono l’anima dell’associazione, condividendo un percorso congiunto e incentivando il ricambio generazionale e il sentimento di appartenenza. Al centro c’è il nostro principale obiettivo: rendere le differenze non un limite, ma una fertile occasione di confronto".