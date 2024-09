Diritto alla casa: "Date risposte alle famiglie"

FIRENZE

Si è tenuto a Roma, in piazza Capranica, il sit-in dell’Alleanza municipalista per una politica nazionale ed europea sulla casa. Le città, rappresentate dalle assessore e dagli assessori alla Casa, tra cui Nicola Paulesu per Firenze, si sono unite per affrontare la crisi abitativa e sollecitare il Governo italiano, il Parlamento e l’Ue a intervenire con politiche strutturali a tutela del diritto alla casa. Le città propongono al Governo e al Parlamento una serie di azioni concrete, articolate in cinque punti essenziali: legge quadro sull’edilizia residenziale pubblica e sociale; assegnazione gratuita ai Comuni di immobili inutilizzati; rifinanziamento del fondo nazionale locazione; legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche; misura nazionale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora.