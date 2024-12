Calenzano: riprendono le ricerche dei 3 dispersi dopo l’esplosione, due i morti accertati. Diretta

04:50

Nuovo giorno di ricerche

Ricominciano le ricerche delle tre persone disperse all'interno del deposito. Si tratta di lavoratori ma anche di camionisti che come ogni giorno andavano nell'impianto per caricare le cisterne e poi portare il carburante nei distributori. L'esplosione li ha travolti. Di tre di loro si sono perse le tracce mentre altri due sono stati ritrovati senza vita. Uno è Vincenzo Martinelli, 51 anni, residente a Prato. L'altra persona deve essere identificata. Le ricerche dei vigili del fuoco non sono semplici. Le strutture sono collassate e ci sono molti detriti.