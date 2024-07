Diplomi ai sommelier. E dopo la cena in regalo gli etilometri

Bere bene, scegliendo vini di qualità, ma soprattutto responsabilmente evitando di mettersi alla guida se si è ecceduto con l’alcool. Un impegno concreto che Fisar Firenze metterà in pratica, d’ora in poi, in tutte le iniziative organizzate e che ha già avuto un primo battesimo, nei giorni scorsi, durante una serata organizzata a Villa Gerini in cui sono stati consegnati 58 nuovi diplomi di sommelier e 120 diplomi di primo e secondo livello: "Alla cena hanno partecipato 300 persone – spiega il delegato Fisar Firenze Martin Rance – e nell’occasione sono stati distribuiti circa 200 etilometri chiedendo, a chi avrebbe dovuto tornare a casa in auto, di utilizzarli e, in caso di superamento dei limiti, di fare guidare altre persone o di chiamare un taxi. La campagna per la sicurezza proseguirà in tutti i nostri eventi". Una sensibilizzazione, fra l’altro, che Fisar Firenze, sta portando avanti anche con i più giovani, in particolare con gli studenti dell’Itt Marco Polo di Firenze impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro.

S.N.