Diodato ’fa rumore’ in piazza Signoria. Spazio anche alla magia

Una serata di musica e spettacolo, tra jazz, pop, lirica, magia e canto. Un capodanno che torna a splendere di note e intrattenimento nelle piazze della città. L’appuntamento clou è il concerto Diodato in piazza della Signoria. Palazzo Vecchio ospiterà il concerto del cantautore italiano vincitore del Festival di Sanremo, grazie alla collaborazione con Andrea Bocelli Foundation si esibiranno anche il comico-prestigiatore Andrea Paris, la cantautrice Cecille. Previste le esibizioni della sassofonista Eleonora Fiorentini, della pianista Xing Chang, e dei lirici Gianpiero Delle Grazie, Antonio Mandrillo e Martina Tragni.

Gospel dalle 22 all’una di notte in piazza San Giovanni con The Pilgrims, il Coro Academy Singers e i Maryland Gospel Singers, e con Eva Edili. In piazza Santa Croce dalle 22.45 fino all’1 L’orchestra Toscana Classica, e l’orchestra Ensemble Quattro Corde di Odessa, proporrà, coinvolgendo le scuole di ballo Songo Bongo, Tango Firenze e Dance Lab, musica in stile classico viennese, tra polka, mazurka e tanghi con omaggio a Piazzolla. Si balla anche in piazza Santissima Annunziata con sound degli anni ‘30 e due formazioni jazz guidate da Nico Gori e Gianluca Petrella. Jazz, funk e music world in Oltrarno e piazza Santo Spirito con tre coinvolgenti marching band, Sound Street Band, la Fantomatik Orchestra e Bandão, con musica ritmata e di qualità. Appuntamento dalle 22 all’1 di notte.

Festa anche in piazza del Carmine con l’orchestra pop Anfiteatro 2010 e le selezioni di Radio Bruno che raccoglierà i desideri e le speranze per il 2024 di fiorentini e turisti. L’Orchestra della Toscana aprirà il 2024 al Teatro Verdi lunedì primo gennaio alle 17 con Grazie Puccini, un omaggio al compositore nel centenario della sua scomparsa, con musiche e arie da Gianni Schicchi, Manon Lescaut, Madama Butterfly ma anche di Gaetano Donizetti, Georges Bizet, Ruggero Leoncavallo e Gioachino Rossini.

Giovanni Ballerini