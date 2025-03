’Dinamitri Jazz Folklore’ nel ricordo di Amiri Baraka. Omaggio alla cultura black americana degli anni Sessanta

Domani sera (ore 21,45) sul palco della rassegna ’Pinocchio Jazz’, promossa dall’Associazione Vie Nuove di Firenze (viale Donato Giannotti 13) arrivano in concerto i toscani Dinamitri Jazz Folklore con ’Akendengue Suite’, in ricordo di Amiri Baraka. L’occasione dei dieci anni appena trascorsi dalla scomparsa del poeta e attivista di Newark (avvenuta nel 2014), è stata motore per riattivare in suo ricordo. Il gruppo è composto da Dimitri Grechi Espinoza, sax; Emanuele Parrini, violino; Beppe Scardino, sax; Pee Wee Durante, Hammond; Gabrio Baldacci, chitarra; Andrea Melani, batteria; Simone Padovani, percussioni. Formazione tra le più longeve e originali del panorama toscano, i Dinamitri Jazz Folklore ripropongono in una nuova veste ’Akendengue Suite’, lavoro che il settetto diede alle stampe nel 2008 con un ospite d’eccezione come il poeta, scrittore e musicista afroamericano Amiri Baraka, per ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa. Con i suoi testi dai forti significati politici e sociali, Baraka è stato tra i principali protagonisti della cultura black americana degli anni Sessanta, lasciando una preziosa eredità a generazioni di artisti che continuano a ispirarsi alla sua opera. Info e prenotazioni: 055.683388 e [email protected].