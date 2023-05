Dimostrazioni di sport Mettetevi alla prova oggi in piazza Matteotti

Sarà una domenica di sport quella di oggi, nel Chianti. A Greve una decina di società offriranno, in piazza Matteotti, la possibilità di sperimentarsi nelle diverse pratiche e discipline sportive. Questo grazie alla Festa dello Sport, l’iniziativa aperta alle famiglie, appassionati e curiosi in programma nel centro storico dalle 10 alle 18. L’iniziativa rientra nell’evento non competitivo Mtb – Ebike – Gravel "Chianti Down Country" a cui si sono iscritti centinaia di atleti. Saranno presenti le società Grevigiana, San Polo, Ciclistica Grevigiana, Chianti Down Country, Circolo Tennis Greve, Virtus Buonconvento, Vb Greve, Tzubame, Baseball Chianti, Double step e Chianti Classico Marathon. Altro evento in programma oggi è il Trofeo Matteotti di Marcialla, la 69ª edizione della competizione ciclistica nazionale che lancia i campioni del domani. La gara avrà inizio alle 13,30 e arrivo alle 17 in piazza Brandi a Marcialla dopo un percorso di 150 chilometri. Riservato a ciclisti dilettanti under 23, il Trofeo Matteotti ha lanciato e fatto conoscere Gastone Nencini, Paolo Bettini, Mario Cipollini, Marco Pantani e Giovanni Visconti. Gli iscritti sono 190. L’organizzazione della gara è dell’associazione Polisportiva Aics Firenze, presieduta da Gianni Cantini.