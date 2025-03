Diffamazione e stalking. Matteo Renzi ritira la denuncia contro Alessandro Maiorano

Il senatore Matteo Renzi ha ritirato la denuncia per stalking e diffamazione nei confronti dell’ex dipendente di Palazzo Vecchio Alessandro Maiorano. Così il tribunale di Firenze ha emesso sentenza di "non doversi procedere" per remissione di querela nei confronti di Maiorano, difeso dall’avvocato Carlo Taormina, revocando anche il sequestro dei profili Facebook. Tra il settembre 2019 e il maggio 2020, Maiorano, secondo l’accusa, avrebbe pubblicato sui propri profili Fb video messaggi in cui denigrava l’ex premier e avrebbe minacciato di denunciarlo, grazie a "documenti e cd vocali, anche ricevuti da terzi e provenienti da indagini in corso e da Paesi stranieri". Insulti e intimidazioni che, secondo l’accusa, avrebbero indotto Renzi a temere per se e la propria famiglia e costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita.