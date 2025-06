Fiesole Capitale della cultura. La spinta dei giovani per vincere

La candidatura di Fiesole Capitale della cultura punta sui giovani. Lunedì 30 la sindaca Cristina Scaletti e il coordinamento scientifico di Paolo Verri presentano "Innestare Visioni", un laboratorio all’aperto dedicato all’ascolto delle nuove generazioni, con un target di riferimento under 30. L’appuntamento rientra nel percorso partecipativo che a settembre culminerà nell’elaborazione del dossier con i progetti da presentare al ministero per la candidatura a capitare italiana della cultura 2028. L’incontro si svolgerà a partire dalle 18,30 al giardino della Scuola di Musica di Fiesole. Sarà presente Bernard Dika, ideatore del Next Generation Fest e portavoce del presidente della Regione Toscana, che aprirà il dialogo con i partecipanti. Le proposte raccolte daranno vita alla "Parete Verde delle Visioni", un’installazione temporanea che rappresenterà i desideri e le diverse idee per il futuro possibile dal punto di vista culturale. Ma non sarà solo un momento di confronto. L’incontro sarà infatti anche un’occasione per condividere arte, musica e creatività. L’evento è realizzato con la collaborazione della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e insieme a Avventura Urbana. L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere l’area metropolitana di Firenze e la Regione, affinché la candidatura di Fiesole sia il risultato di un processo ampio e condiviso.

Daniela Giovannetti