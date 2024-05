Dieci modi per pubblicizzare un nuovo museo

I "musei minori" sono meno visitati sia dai fiorentini sia dai turisti. In realtà molte opere sono all’interno di musei "minori" e solo visitandoli si possono conoscere tante curiosità su Firenze e sulla sua storia. Per fare conoscere a tutti questi musei possiamo consigliare alcune idee:

1.Creare e aggiornare il sito Internet con foto e video di presentazione del museo 2.Offrire ai visitatori un volantino con semplici informazioni sul museo 3.Avere una pagina Facebook e Instagram in modo da fare velocemente un passaparola tra le persone 4.Organizzare visite gratuite nel fine settimana 5.Organizzare laboratori per le scuole con attività per bambini e ragazzi di tutte le età 6.Fare alcune mostre dentro al Museo in modo da coinvolgere di più i visitatori 7.Fare pubblicità con video e volantini in posti frequentati come scuole, università, treni, cinema e supermercati 8.Fare delle offerte di prezzo del biglietto per invitare le persone a visitare il museo. Ad esempio creare il "porta un amico" cioè se il visitatore porta un’altra persona, il primo entra gratis e l’altro a metà prezzo 9.Lasciare una recensione sulla visita al museo dicendo cosa è piaciuto, le cose da migliorare e dando suggerimenti 10.Regalare ai visitatori dei gadget con il logo del museo per ricordare l’esperienza.